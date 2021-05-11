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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:12

Просмотров: 368

Кошачий приют в Актау ищет новый дом

В зоозащитном сообществе «Хвостатые Актау» сообщили, что жители соседних домов давлением вынуждают их покинуть здание, расположенное рядом с 16 домом в 22 микрорайоне, где сейчас располагается приют. В настоящий момент волонтеры ищут новый участок.

Фото Рашида Исмагилова
В зоозащитном обществе «Хвостатые Актау», которое помогает бездомным животным, сообщили, что жильцы близлежащих домов вынуждают их покинуть здание, в котором сейчас располагается приют. По словам Лилии Алтуховой, волонтера сообщества, конфликт с соседями обострился после того, как на территорию приюта забрался ребенок с обломком ножа.

- Мы берем к себе кошек, от которых отказались хозяева, которым нужно лечение и уход, заботимся о них и отдаем их в добрые руки, но в месяц у нас забирают от силы пару котов. Мы оборудовали приют в административном здании в черте города. Вокруг этого здания забор, но он местами разрушен, и через дыры в нем к нам повадились забираться дети. На территорию залез ребенок с ножом без рукояти, одна из волонтеров его остановила, забрала нож и повела к его бабушке. Мальчик, что вполне естественно, перенервничал от того, что его поймали, и заплакал, а его бабушка начала скандалить и защищать ребенка, при нас ему так и не сделали замечание. Я предложила побеседовать спокойно и обсудить ситуацию, но мое предложение проигнорировали, - рассказала Лилия Алтухова.

Кошачий приют в Актау ищет новый дом

Скриншот из аккаунта сообщества «Хвостатые Актау» в социальных сетях


По ее словам, сотрудник ювенальной полиции Актау провел с бабушкой ребенка профилактическую беседу и объяснил, что в данной ситуации мальчик повел себя неправильно. После этих событий жильцы соседних домов собрали подписи и потребовали от приюта немедленно освободить здание.

- Они обвинили нас в том, что наши кошки гадят по подъездам, распространяют антисанитарию, хотя это совсем не так. Мы хотели даже за свои средства заделать эту дыру в заборе, чтобы ни к нам посторонние не заходили, ни к котикам нашим не было претензий. Но они сказали, мол мы не хотим вас здесь больше видеть, вы нам мешаете, уезжайте отсюда завтра же. Съезжать нам некуда, поэтому они якобы сжалились и дали нам 20 дней, чтобы покинуть здание, - добавила Лилия Алтухова.

Кошачий приют в Актау ищет новый дом

Фото Рашида Исмагилова


Она рассказала, что в течение последних трех месяцев соседи постоянно снимали ее и других волонтеров на видео.

- Они говорили, что снимают компромат, но это прямое вторжение в нашу личную жизнь. Они угрожают, что будут писать на нас заявления в акимат, полицию и другие госструктуры. Они объясняют свое поведение заботой о детях, но почему тогда дети бегают по этому раздолбанному двору с ножами? Нас с волонтерами гонят как проклятых. Нам некуда ехать. Городской акимат с 2014 года обещает помочь с вопросом поиска участка. Они обещали, что в конце марта этого года проведут тендер на открытие полноценного приюта, но все затихло, поэтому сейчас мы сами ищем участок, - заключила Лилия Алтухова.

По словам Гульнаш Кельжановой, бабушки мальчика, животные из приюта мешают играть детям и загрязняют придомовую территорию. Она опасается, что кошки заразны и опасны для маленьких детей.

- Мой внук нашел на улице железку и все. Ребенок маленький-то совсем, ему пять лет, он даже разговаривать толком не умеет, как он на этот высокий забор залезет? Эти кошки бегают тут, гадят, где дети играют. А вдруг они заразные? Мы же не знаем, привитые они или нет. Кошки гуляют по микрорайону, приходится мыть с хлоркой подъезд постоянно. Ладно бы была одна-две кошки, но их там штук 50, - рассказала Гульнаш Кельжанова.

Другая жительница дома Орынгуль Нурмуханова заявила, что приют для кошек мешает благополучию микрорайона.

- Хорошо, пусть они ухаживают за кошками, но не за счет людей. Тут ведь бегают наши дети, наше потомство, продолжение рода. А если они обнесут приют забором и колючей проволокой, то детям некуда ходить будет. Пусть снесут и площадку построят, а с кошками пусть арендуют участок на дачах, там у людей есть заборы, пусть они там все обносят сеткой. Нам тут приют для кошек не нужен, - сообщила жительница.

По словам Нурбергена Мамутова, заместителя руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актау, на сегодняшний день идет подготовка к тендеру на участок для приюта.

- Мы планируем выделить земельный участок на промзоне №7, на территории бывшего госучреждения ГМ-172/1, площадью 1,85 гектара. Сначала его приняли на баланс акимата Актау, сейчас он переходит на баланс нашего отдела. Госакт готов, ожидаем получение технического паспорта, после этого сразу зарегистрируем в ЦОНе и будем объявлять конкурс на доверительное управление. Это займет примерно два месяца, в июле мы надеемся уже объявить конкурс, чтобы у зоозащитников была земля. Они не будут ничего оплачивать, - рассказал Нурберген Мамутов.



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Комментарии ( 2 )

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  • мирабелла
  • 618965450
  • alesha
 clavchik (Посетители) Сегодня, 21:00
Это точно. Сидеть на корточках,плевать почти под себя и жевать насвай это норма. Если бы приют содержал баранов,ни каких бы проблем не было.
 
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  • Pinochet
  • 618965450
  • alesha
 мирабелла (Посетители) Сегодня, 20:44
Да, уж.. Как известно, нашим людям все мешает - деревья, трава, комары, кошки, собаки. Не мешают только люди, писающие и харкающие в подъездах, выставляющие там же, в подъездах, смердящие пакеты, дабы самим не вдыхать миазмы от гниющего мусора.
 
 

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