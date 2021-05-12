COVID-19 зарегистрировали у 41 жителя Мангистау

Фото из доступных источников
За сутки в Мангистауской области выявили 41 заболевшего коронавирусом. Также сообщается о 41 факте выздоровления.
С начала пандемии в области зарегистрировано 6217 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5235 человек.
Мангистауская область по-прежнему находится в «зелёной» зоне по ситуации с коронавирусом.
С начала пандемии в области зарегистрировано 6217 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5235 человек.
Мангистауская область по-прежнему находится в «зелёной» зоне по ситуации с коронавирусом.
Оставьте свой комментарий первым.