COVID-19 зарегистрировали у 41 жителя Мангистау

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За сутки в Мангистауской области выявили 41 заболевшего коронавирусом. Также сообщается о 41 факте выздоровления.



С начала пандемии в области зарегистрировано 6217 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5235 человек.



Мангистауская область по-прежнему находится в «зелёной» зоне по ситуации с коронавирусом.