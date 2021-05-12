Публичные слушания по повышению тарифов на электроэнергию пройдут в Актау

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В связи с повышением Министерством энергетики страны предельного тарифа на производство электроэнергии ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» планирует повысить цену.
Публичные слушания пройдут 14 мая в 15:00 в здании 23А департамента Комитета по регулированию естественных монополий по региону в 9 микрорайоне.
Параллельно публичные слушания состоятся в онлайн-формате на официальной странице департамента в Facebook.
- Желающие могут задать вопросы, - сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по региону.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
Публичные слушания пройдут 14 мая в 15:00 в здании 23А департамента Комитета по регулированию естественных монополий по региону в 9 микрорайоне.
Параллельно публичные слушания состоятся в онлайн-формате на официальной странице департамента в Facebook.
- Желающие могут задать вопросы, - сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по региону.
Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
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