Асфальт укладывают на дорогах в Жетыбае

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Работы по укладке асфальтового покрытия внутрипоселковых дорог в Жетыбае начаты в рамках государственной программы «Ауыл - Ел бесігі».
Проектом занимается ТОО «Акжол+К».
Дорожные работы ведутся на восьми улицах микрорайонов «Жанакурылыс», «Куржиманулы» и «Аубакиров».
Общая протяженность асфальтового полотна составляет 17 километров.
Проектом занимается ТОО «Акжол+К».
Дорожные работы ведутся на восьми улицах микрорайонов «Жанакурылыс», «Куржиманулы» и «Аубакиров».
Общая протяженность асфальтового полотна составляет 17 километров.