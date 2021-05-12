Асфальт укладывают на дорогах в Жетыбае

Работы по укладке асфальтового покрытия внутрипоселковых дорог в Жетыбае начаты в рамках государственной программы «Ауыл - Ел бесігі».Проектом занимается ТОО «Акжол+К».Дорожные работы ведутся на восьми улицах микрорайонов «Жанакурылыс», «Куржиманулы» и «Аубакиров».Общая протяженность асфальтового полотна составляет 17 километров.