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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 222

Светлана Тулебаева: Формат проведения последнего звонка школы в Мангистау будут принимать самостоятельно

Церемонию последнего звонка в области планируется провести 25 мая, сообщила руководитель управления образования региона Светлана Тулебаева на брифинге в центре общественных коммуникаций.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
По согласованию с главным санитарным врачом региона последний звонок должен будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм. Решение о формате проведения последнего звонка принимает каждая школа самостоятельно.

По словам Светланы Тулебаевой, для выпускников 9 и 11 классов рекомендовано провести торжественную линейку на открытом воздухе на территории школы. С 12 по 14 июня, после завершения итоговой аттестации, для выпускников школ будут организованы выпускные вечера на открытом воздухе.

- Выпускные вечера будут проводиться по теме «Тәуелсіздік ұландары». В ходе торжественного мероприятия учащимся вручат аттестаты об окончании среднего образования. Если же количество выпускников достаточно большое, то рекомендуется проводить выпускные вечера в разные дни. В ходе выпускных вечеров необходимо строго соблюдать меры санитарной безопасности, масочный режим и социальную дистанцию, - сказала Светлана Тулебаева.


Стоит отметить, что в этом году количество выпускников 11 классов школ области составляет 7011 учащихся. Из них 227 выпускников претендуют на знак «Алтын белгі», 359 - на аттестат с отличием.



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