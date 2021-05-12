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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 1569

Коронавирусом заразились 96 школьников и шесть учителей в Мангистау

Несмотря на то, что с 9 мая наш регион находится в «зелёной зоне» по коронавирусу, эпидемиологическая ситуация по-прежнему нестабильна. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил Газиз Надуев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
По словам Газиза Надуева, за последние две недели коронавирусной инфекцией заразились 96 школьников и шесть учителей.

- Опасная болезнь выявлена у 96 учащихся. Возможно, они заразились от домашних. У заболевших учеников нет симптомов. Те, кто находился с ними в тесном контакте, были помещены на карантин. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметил Газиз Надуев.


За последнюю неделю, с 4 по 11 мая, в регионе зарегистрировано 46 случаев заболевания среди школьников и пять случаев среди учителей. Проведены противоэпидемические мероприятия, выявлены 933 человека, которые близко контактировали с больными.

С начала года в регионе зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся, из них 200 учащихся обучались в школах, 189 - в онлайн формате.



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Комментарии ( 3 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:58
Все просто до простоты врачи похоже булки расслабили. Человек с температурой 39 ожидал ПЦР тест три дня причем врач приезжал на вызов и был в курсе что возможен COVID-19 тем не менее этот человек мог по незнанию ходить и заражать посторонних людей. После этого был задан вопрос врачу мобильной бригаде по поводу повторного ПЦР теста после 14 дневного карантина ответ врача поразил до глубины души "Этот тест не нужен вообще" т.е. если повторный тест будет положительным то можно ходить где угодно и когда угодно при этом быть источником инфекции.
 
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илидия (Посетители) Сегодня, 18:11
а теперь летнюю школу открывают с 26 мая. Кто во что и с кем играют?
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:37
из них 200 учащихся обучались в школах, 189 - в онлайн формате.
Если равное количество заболевших, кто учился в школе, и сидели дома, то зачем было закрывать школы?
 
 

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