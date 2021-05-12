Коронавирусом заразились 96 школьников и шесть учителей в Мангистау

- Опасная болезнь выявлена у 96 учащихся. Возможно, они заразились от домашних. У заболевших учеников нет симптомов. Те, кто находился с ними в тесном контакте, были помещены на карантин. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметил Газиз Надуев.

По словам Газиза Надуева, за последние две недели коронавирусной инфекцией заразились 96 школьников и шесть учителей.За последнюю неделю, с 4 по 11 мая, в регионе зарегистрировано 46 случаев заболевания среди школьников и пять случаев среди учителей. Проведены противоэпидемические мероприятия, выявлены 933 человека, которые близко контактировали с больными.С начала года в регионе зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся, из них 200 учащихся обучались в школах, 189 - в онлайн формате.