Деревья в парке Актау превратились в сухостой
Местная жительница Виктория Мельникова запечатлела на фото сегодня, 12 мая, как массово погибают деревья в парке «Акбота».
Отсутствие должного полива, по её словам, является главной причиной возникновения сухостоя.
Также, по словам женщины, очевидно, что многие зелёные насаждения заражены болезнями и паразитами.
Напомним, ранее Виктория изъявила желание помочь поливать зелёные насаждения в парке.
Отсутствие должного полива, по её словам, является главной причиной возникновения сухостоя.
Также, по словам женщины, очевидно, что многие зелёные насаждения заражены болезнями и паразитами.
- Ну, куда это годится? Как больно на это смотреть. Аж слёзы наворачиваются, - говорит Виктория.
Напомним, ранее Виктория изъявила желание помочь поливать зелёные насаждения в парке.