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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:07

Просмотров: 402

Деревья в парке Актау превратились в сухостой

Большая часть зелёных насаждений погибла из-за отсутствия полива. Об этом сообщили жители Актау.

Деревья в парке Актау превратились в сухостой
Местная жительница Виктория Мельникова запечатлела на фото сегодня, 12 мая, как массово погибают деревья в парке «Акбота».

Отсутствие должного полива, по её словам, является главной причиной возникновения сухостоя.

Также, по словам женщины, очевидно, что многие зелёные насаждения заражены болезнями и паразитами.

- Ну, куда это годится? Как больно на это смотреть. Аж слёзы наворачиваются, - говорит Виктория.


Напомним, ранее Виктория изъявила желание помочь поливать зелёные насаждения в парке.




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Деревья в парке Актау превратились в сухостой


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Комментарии ( 3 )

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 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:04
Наши чинуши никак не возьмут в голову, что без зеленых насаждений будет страдать население от болезней.
 
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 kuanysh9 (Посетители) Сегодня, 18:46
Туристы виноваты
 
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 Куато (Посетители) Сегодня, 18:35
Ответ: Это всё фотошоп. Полив на данном участке, как и во всём городе, происходит 3 раза в неделю, согласно графика.
Просим воздержаться от подобных вбросов.
 
 

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