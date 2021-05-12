Депутаты выбрали нового акима села Умирзак

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По итогам выборов, которые прошли сегодня, 12 мая, акимом села Умирзак был избран Жетыбай Кубашев.



Жетыбай Кубашев родился в 1964 году в Мангистауской области.



Имеет высшее образование.



В настоящее время занимает должность руководителя государственного учреждения «Актауская городская жилищная инспекция». Ранее был главой актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.