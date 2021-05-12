Мангистауская область оказалась в тройке лидеров по росту цен на продукты питания

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За апрель цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, непродовольственные товары - 1,3%, платные услуги - 0,5%.
Повышение цен отмечено на хлебопродукты и крупяные изделия - 1%, мясо и птица - 1,6%, колбасы, изделия из мяса - 0,1%, молочные продукты - 1,8%, овощи - 2,7%, фрукты - 1,2%, масло и жиры - 0,7%, сахар-песок - 5,4%, безалкогольные напитки - 0,5%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,4%.
Снижение цен отмечено на яйца - 0,5%.
Повысились цены на одежду и обувь - на 0,5%, предметы домашнего обихода, бытовую технику - 2,4%, тарифы на услуги здравоохранения - 0,7%, бензин - 5,4% и услуги транспорта - 1,4%.
В целом по Казахстану, как сообщает Energyprom, по итогам апреля текущего года цены на продовольственные товары в годовой динамике выросли на 9,8%. За месяц удорожание составило 1%.
Сильнее всего ощутили рост цен жители Атырауской области: на 11,8% за год. В тройке «лидеров» также оказались Мангистауская (плюс 10,7%) и Восточно-Казахстанская (плюс 10,5%) области.
Овощи и фрукты подорожали на 5,7% за год, в том числе свежие фрукты - на 5,2%, переработанные и консервированные - на 5,4%, свежие овощи - на 4,9%, переработанные и консервированные - на 10,7%.
Среди фруктов ощутимо выросли в цене апельсины (на 12,9% за год, до 741 тенге за килограмм) и бананы (на 12,3%, до 618 тенге). Лимоны, которые в начале пандемии были на вес золота, теперь подешевели сразу на 22,5% за год, до 916 тенге за килограмм.
Среди овощей резко подорожали огурцы (плюс 36,3%, до 739 тенге за килограмм), свёкла (плюс 26,8%, до 174 тенге), морковь (плюс 14,9%, до 133 тенге) и картофель (плюс 10,6%, до 138 тенге). Это, в целом, ожидаемо: на рынке появилась свежая продукция этого года, заметно более дорогая, чем прошлогодняя и/или тепличная. Цены на репчатый лук и белокочанную капусту, напротив, упали, составив соответственно 90 и 91 тенге за килограмм в среднем по РК.
Среди молочных продуктов сразу на 11,3% за год подорожал твёрдый сыр - до 3,3 тысячи тенге за кг. Цены на пастеризованное молоко (2,5% жирности) выросли на 6,1%, до 247 тенге за литр; на сметану - на 5,8%, до 1,2 тенге за кг. Литр кефира (2,5% жирности) в апреле в магазинах и на базарах страны стоил 281 тенге - на 4,9% дороже, чем годом ранее.
Среди мясной продукции говядина и свинина подорожали на 8,1% за год, до 2,1 тысячи и 1,7 тысячи тенге за килограмм соответственно. Средняя цена конины с костями составила 2,4 тысячи тенге, плюс 8,3% за год.
Варёные и полукопчёные колбасы продавали по 2,1 тысячи и 2,4 тысячи тенге за килограмм.
Стоит отметить рост цен на рыбу. Скумбрия холодного копчения стоила 2,3 тысячи тенге за килограмм (плюс 8,4% за год), солёная сельдь - 1,1 тысячи тенге (плюс 9,8%).
Мясо птицы выросло в цене на 1,2%. Куры подорожали на 3,9% (958 тенге за килограмм), куриные окорочка, напротив, подешевели на 4,2% (до 807 тенге за килограмм). Рост цен на яйца составил сразу 33,7% за год, до 414 тенге за десяток.
Повышение цен отмечено на хлебопродукты и крупяные изделия - 1%, мясо и птица - 1,6%, колбасы, изделия из мяса - 0,1%, молочные продукты - 1,8%, овощи - 2,7%, фрукты - 1,2%, масло и жиры - 0,7%, сахар-песок - 5,4%, безалкогольные напитки - 0,5%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,4%.
Снижение цен отмечено на яйца - 0,5%.
Повысились цены на одежду и обувь - на 0,5%, предметы домашнего обихода, бытовую технику - 2,4%, тарифы на услуги здравоохранения - 0,7%, бензин - 5,4% и услуги транспорта - 1,4%.
В целом по Казахстану, как сообщает Energyprom, по итогам апреля текущего года цены на продовольственные товары в годовой динамике выросли на 9,8%. За месяц удорожание составило 1%.
Сильнее всего ощутили рост цен жители Атырауской области: на 11,8% за год. В тройке «лидеров» также оказались Мангистауская (плюс 10,7%) и Восточно-Казахстанская (плюс 10,5%) области.
Овощи и фрукты подорожали на 5,7% за год, в том числе свежие фрукты - на 5,2%, переработанные и консервированные - на 5,4%, свежие овощи - на 4,9%, переработанные и консервированные - на 10,7%.
Среди фруктов ощутимо выросли в цене апельсины (на 12,9% за год, до 741 тенге за килограмм) и бананы (на 12,3%, до 618 тенге). Лимоны, которые в начале пандемии были на вес золота, теперь подешевели сразу на 22,5% за год, до 916 тенге за килограмм.
Среди овощей резко подорожали огурцы (плюс 36,3%, до 739 тенге за килограмм), свёкла (плюс 26,8%, до 174 тенге), морковь (плюс 14,9%, до 133 тенге) и картофель (плюс 10,6%, до 138 тенге). Это, в целом, ожидаемо: на рынке появилась свежая продукция этого года, заметно более дорогая, чем прошлогодняя и/или тепличная. Цены на репчатый лук и белокочанную капусту, напротив, упали, составив соответственно 90 и 91 тенге за килограмм в среднем по РК.
Среди молочных продуктов сразу на 11,3% за год подорожал твёрдый сыр - до 3,3 тысячи тенге за кг. Цены на пастеризованное молоко (2,5% жирности) выросли на 6,1%, до 247 тенге за литр; на сметану - на 5,8%, до 1,2 тенге за кг. Литр кефира (2,5% жирности) в апреле в магазинах и на базарах страны стоил 281 тенге - на 4,9% дороже, чем годом ранее.
Среди мясной продукции говядина и свинина подорожали на 8,1% за год, до 2,1 тысячи и 1,7 тысячи тенге за килограмм соответственно. Средняя цена конины с костями составила 2,4 тысячи тенге, плюс 8,3% за год.
Варёные и полукопчёные колбасы продавали по 2,1 тысячи и 2,4 тысячи тенге за килограмм.
Стоит отметить рост цен на рыбу. Скумбрия холодного копчения стоила 2,3 тысячи тенге за килограмм (плюс 8,4% за год), солёная сельдь - 1,1 тысячи тенге (плюс 9,8%).
Мясо птицы выросло в цене на 1,2%. Куры подорожали на 3,9% (958 тенге за килограмм), куриные окорочка, напротив, подешевели на 4,2% (до 807 тенге за килограмм). Рост цен на яйца составил сразу 33,7% за год, до 414 тенге за десяток.