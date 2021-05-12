В Актау ожидается повышение температуры до 30 градусов

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По данным сайта Gismeteo.kz, в Актау 13 мая температура воздуха прогреется до +27 градусов, а 14 мая столбики термометров поднимутся до +29.
Сайт rp5 обещает повышение температуры 13 мая до +22 градусов, а 14 мая до +24 градусов.
Ну а прогноз погоды на Weather today сообщает о повышении температуры в Актау до +30 градусов 13 мая и до +32 градусов 14 мая.
Сайт rp5 обещает повышение температуры 13 мая до +22 градусов, а 14 мая до +24 градусов.
Ну а прогноз погоды на Weather today сообщает о повышении температуры в Актау до +30 градусов 13 мая и до +32 градусов 14 мая.
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