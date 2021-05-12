В ТОП-100 школ Казахстана вошла Мунайлинская школа

- Коллектив школы работает по пяти направлениям. Наша главная цель - повышение качества знаний учащихся и профессионального уровня учителей, функциональная грамотность, воспитание национальных ценностей у учащихся. Считаю, что данный план системно выполняется. Наши дети постоянно побеждают на республиканских предметных олимпиадах, они занимают лидирующие позиции в республиканских, международных научных проектах. Кроме этого, наши учителя занимают призовые места на региональных, республиканских конкурсах. В нашем коллективе есть обладатели медалей «Человек года-2019», «Ерен еңбегі үшін», - отметила директор школы №3 Жанар Байназарова.

В числе достижений учеников сельской школы одна золотая и две бронзовые медали на республиканской предметной олимпиаде.По итогам республиканской предметной олимпиады Мунайлинский район занял второе место после лицея «Бiлiм-инновация».- Школа имеет почти 30-летнюю историю. Сегодня здесь обучаются 2207 учащихся. В этом учебном году в школе четыре претендента на медаль «Алтын белгі» и три ученика на аттестат с отличием, - отметила директор.Список лучших учебных заведений страны опубликован на сайте kazbilim.kz.