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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:58

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В ТОП-100 школ Казахстана вошла Мунайлинская школа

Школа №3 села Баянды вошла в топ-100 олимпийских школ республики, сообщает пресс-служба Мунайлинского района.

Фото предоставила пресс-служба Мунайлинского района
В числе достижений учеников сельской школы одна золотая и две бронзовые медали на республиканской предметной олимпиаде.

В ТОП-100 школ Казахстана вошла Мунайлинская школа


- Коллектив школы работает по пяти направлениям. Наша главная цель - повышение качества знаний учащихся и профессионального уровня учителей, функциональная грамотность, воспитание национальных ценностей у учащихся. Считаю, что данный план системно выполняется. Наши дети постоянно побеждают на республиканских предметных олимпиадах, они занимают лидирующие позиции в республиканских, международных научных проектах. Кроме этого, наши учителя занимают призовые места на региональных, республиканских конкурсах. В нашем коллективе есть обладатели медалей «Человек года-2019», «Ерен еңбегі үшін», - отметила директор школы №3 Жанар Байназарова.


По итогам республиканской предметной олимпиады Мунайлинский район занял второе место после лицея «Бiлiм-инновация».

- Школа имеет почти 30-летнюю историю. Сегодня здесь обучаются 2207 учащихся. В этом учебном году в школе четыре претендента на медаль «Алтын белгі» и три ученика на аттестат с отличием, - отметила директор.

Список лучших учебных заведений страны опубликован на сайте kazbilim.kz.



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