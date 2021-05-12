Сообщившие о фактах коррупции жители получили 760 тысяч тенге в Мангистау

Фото предоставлено Антикоррупционной службой
Поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, по словам Зульфии Абишаевой, является действенным механизмом в противодействии этому явлению.
В этом году пять человек, заявивших о нарушении закона, были награждены на общую сумму 760 тысяч тенге.
О фактах коррупции можно сообщить, позвонив в Call-центр по номеру: 1424, также в дежурную часть антикоррупционной службы по Мангистауской области по номеру: 8 (7292) 319110.
В этом году пять человек, заявивших о нарушении закона, были награждены на общую сумму 760 тысяч тенге.
- Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется должным образом. Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом, - отметила Зульфия Абишаева.
О фактах коррупции можно сообщить, позвонив в Call-центр по номеру: 1424, также в дежурную часть антикоррупционной службы по Мангистауской области по номеру: 8 (7292) 319110.