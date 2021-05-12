Сообщившие о фактах коррупции жители получили 760 тысяч тенге в Мангистау

- Защита лиц, сообщивших о факте коррупции, осуществляется должным образом. Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства. Информация о таком человеке является государственным секретом, - отметила Зульфия Абишаева.

Поощрение лиц, сообщивших о фактах коррупции, по словам Зульфии Абишаевой, является действенным механизмом в противодействии этому явлению.В этом году пять человек, заявивших о нарушении закона, были награждены на общую сумму 760 тысяч тенге.О фактах коррупции можно сообщить, позвонив в Call-центр по номеру:, также в дежурную часть антикоррупционной службы по Мангистауской области по номеру: