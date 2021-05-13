На утреннюю молитву в честь Ораза айт в Актау собрались сотни мусульман

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 13 мая, на утреннюю молитву у центральной мечети Бекет-Ата собрались сотни жителей. В этом году праздничную молитву совершили во дворе мечети на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм.
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Четверг, 13 Мая
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