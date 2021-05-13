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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:27

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В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на медикаменты

Цены на лекарства в Казахстане за год выросли на 6,3 процента. Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области — сразу на 23 процента за год, передаёт Energyprom.kz.

Фото из доступных источников
По данным аналитиков, в регионах дороже всего лекарства обходятся жителям Мангистауской области. Меньше всех на лекарства потратили семьи из Кызылординской области.

- По итогам апреля текущего года цены на фармацевтические препараты выросли на 0,1 процента за месяц и на 6,3 процента — за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области — сразу на 23 процента за год. По годовому росту цен также «лидируют» столица (плюс 11,8 процентов) и Акмолинская область (11,4 процента), - сообщает Energyprom.kz.

Среди основных фармацевтических препаратов наибольший рост цен в годовой динамике наблюдается у таких препаратов, как 5%-й спиртовой раствор йода (плюс 18,8 процента), «Эссенциале форте Н» (плюс 17 процентов), 90%-й этиловый спирт (плюс 16,8 процента), «Корвалол» (плюс 16,3 процента), «Аквалор Форте спрей» (плюс 11,8 процента). Падение цен было отмечено для таких препаратов, как «Гипотиазид» (минус 1,4 процента), ацетилсалициловая кислота (минус 6,1 процента).

Аналитики отмечают, что в среднем казахстанские семьи тратят на медикаменты до 47 тысяч тенге. Как отмечают аналитики издания, данная статья расходов увеличилась на 62,6 процента.



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