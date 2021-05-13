На покупку жилья для жанаозенцев в Актау выделили 1,4 миллиарда тенге

Фото из доступных источников
В Актау планируют предоставить 130 квартир для семей из Жанаозена.
По словам Максата Ибагарова, на покупку квартир для переселенцев выделили 1,4 миллиарда тенге.
- В рамках комплексного плана развития на 2021 год запланировано приобретение 130 квартир в городе Актау для переселения социально уязвимых слоёв населения. Напомню, данная программа стартовала в прошлом году и совершенно на добровольной основе. Однако желающих поменять своё место жительства много, - сказал аким города Максат Ибагаров.
Ранее сообщалось, в Актау для жителей Жанаозена построят 10 тысяч квартир.
По словам Максата Ибагарова, на покупку квартир для переселенцев выделили 1,4 миллиарда тенге.
- В рамках комплексного плана развития на 2021 год запланировано приобретение 130 квартир в городе Актау для переселения социально уязвимых слоёв населения. Напомню, данная программа стартовала в прошлом году и совершенно на добровольной основе. Однако желающих поменять своё место жительства много, - сказал аким города Максат Ибагаров.
Ранее сообщалось, в Актау для жителей Жанаозена построят 10 тысяч квартир.
Оставьте свой комментарий первым.