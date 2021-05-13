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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 436

Подачу питьевой воды в 8 микрорайоне Актау возобновят к 20 часам вечера

Жители нескольких домов в 8 микрорайоне Актау остались без питьевой воды из-за порыва трубопровода. Ближе к вечеру подачу воды обещают возобновить. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».

Фото очевидцев
Сегодня ночью, 13 мая, в 8 микрорайоне произошёл порыв на трубопроводе питьевой воды. В связи с аварией жители нескольких домов (с 3 по 8 и с 24 по 26) остались без питьевой воды.

В «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию.

- Подача питьевой воды была приостановлена в связи с порывом. С 08:00 часов наши специалисты ведут работы по устранению порыва. Сегодня нами были направлены водовозы с питьевой водой для горожан, чтобы они могли бесплатно набрать себе воды, - отметили в «Каспий жылу, су арнасы».

Подачу питьевой воды в 8 микрорайоне Актау возобновят к 20 часам вечера


Подачу питьевой воды в 8 микрорайоне Актау возобновят к 20 часам вечера



На предприятии сообщили, что питьевую воду планируют включить к 20 часам вечера.



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