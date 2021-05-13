Две недели без воды: Жители села Акшукур возмущены работой коммунальной компании

- Вода не доходит до колодцев. Сопутствуют этому также проблемы с электричеством, которое несколько раз в месяц, а иногда и в неделю, отключается из-за нескончаемых аварий! Когда с этой проблемой мы обратились с письменным заявлением на имя исполняющего обязанности начальника компании Танаша Ускенова, то в личных сообщениях одному из местных жителей в WhatsApp угрожал аким села Айсағали Нұғыманов. Какая связь между акимом и исполняющим обязанности? - возмущены сельчане.

Жители села Акшукур обратились с видеобращением, в котором они заявляют о том, что компания «Коммуналдық Қызмет» не выполняет возложенные на неё обязанности.Парадокс в том, что водопроводная линия проведена, а самой воды нет.В минувший вторник, 11 мая, сельчане собрали подписи и написали заявление в областной акимат, областную прокуратуру, антикоррупционную и антимонопольную службы для решения сложившейся проблемы.