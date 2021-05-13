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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:51

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Две недели без воды: Жители села Акшукур возмущены работой коммунальной компании

Питьевая вода не доходит до колодца сельчан последние две недели.

Кадр видео
Жители села Акшукур обратились с видеобращением, в котором они заявляют о том, что компания «Коммуналдық Қызмет» не выполняет возложенные на неё обязанности.

Парадокс в том, что водопроводная линия проведена, а самой воды нет.

- Вода не доходит до колодцев. Сопутствуют этому также проблемы с электричеством, которое несколько раз в месяц, а иногда и в неделю, отключается из-за нескончаемых аварий! Когда с этой проблемой мы обратились с письменным заявлением на имя исполняющего обязанности начальника компании Танаша Ускенова, то в личных сообщениях одному из местных жителей в WhatsApp угрожал аким села Айсағали Нұғыманов. Какая связь между акимом и исполняющим обязанности? - возмущены сельчане.


Две недели без воды: Жители села Акшукур возмущены работой коммунальной компании


В минувший вторник, 11 мая, сельчане собрали подписи и написали заявление в областной акимат, областную прокуратуру, антикоррупционную и антимонопольную службы для решения сложившейся проблемы.




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