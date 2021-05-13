Землетрясение или взрыв? Жители Актау ощутили колебания земной поверхности в своих домах

Фото из доступных источников
Жители Актау, а также люди, находящиеся в промышленной зоне города, пишут, что сегодня около 17:17 - 17:25 часов ощутили в своих квартирах толчки, которые были вызваны колебаниями земной поверхности.
В социальных сетях пользователи предположили, что произошло землетрясение, другие уверяют, что видели взрывное облако в пригороде.
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного сообщений о взрыве не поступало. В ведомстве выясняют детали возможного происшествия и обещают прокомментировать ситуацию позднее.
Напомним, ранее сейсмологи утверждали, что в Актау невозможны землетрясения магнитудой выше пяти баллов.
Фото очевидцев.
В социальных сетях пользователи предположили, что произошло землетрясение, другие уверяют, что видели взрывное облако в пригороде.
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного сообщений о взрыве не поступало. В ведомстве выясняют детали возможного происшествия и обещают прокомментировать ситуацию позднее.
Напомним, ранее сейсмологи утверждали, что в Актау невозможны землетрясения магнитудой выше пяти баллов.
Фото очевидцев.