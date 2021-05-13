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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:50

Просмотров: 1232

Землетрясение или взрыв? Жители Актау ощутили колебания земной поверхности в своих домах

Жители Актау ощутили толчки в своих квартирах. Горожане предположили, что в пригороде произошёл какой-то взрыв. Об этом они сообщают социальных сетях.

Фото из доступных источников
Жители Актау, а также люди, находящиеся в промышленной зоне города, пишут, что сегодня около 17:17 - 17:25 часов ощутили в своих квартирах толчки, которые были вызваны колебаниями земной поверхности.

В социальных сетях пользователи предположили, что произошло землетрясение, другие уверяют, что видели взрывное облако в пригороде.

Землетрясение или взрыв? Жители Актау ощутили колебания земной поверхности в своих домах


В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного сообщений о взрыве не поступало. В ведомстве выясняют детали возможного происшествия и обещают прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, ранее сейсмологи утверждали, что в Актау невозможны землетрясения магнитудой выше пяти баллов.

Фото очевидцев.



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Комментарии ( 4 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:23
Тряхонуло неплохо
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 18:23
Не знаю что было, но пожарных, газелей красных сегодня с сиреной несколько раз видел по городу с сиреной, так же в районе гелиоса где переезд.
 
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  • babe
  • afgan
  • Око
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:56
"В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что на пульт дежурного сообщений о взрыве не поступало."
На Чернобыле тоже "ничего не поступало", пока майские праздники не провели...(((
 
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  • Око
 babe (Посетители) Сегодня, 17:51
Да, напугало сильно ! Но по ощущениям это был сильный взрыв
 
 

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