Температура воды в море: На курсирующей у берегов Актау яхте начал работать датчик

Температура воды в Каспийском море
Данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте, пляже Guna и базе отдыха Stigl, обновляются каждые 10 минут. Показания по зонам Актау, Кендерли, Саура, Курык и Мыс Песчаный предоставлены РГП на ПХВ «Казгидромет» и обновляются ежедневно, три раза в сутки кроме выходных и праздничных дней.
Нажав на карте значок корабля, вы сможете получить текущую информацию о температуре воды и скорости движения яхты.
Нажав на карте значок корабля, вы сможете получить текущую информацию о температуре воды и скорости движения яхты.
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