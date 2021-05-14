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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 2305

В Мангистау ослабят карантин с 17 мая

В новом постановлении главного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева сообщается, что в регионе ослабят карантинные ограничения. Об этом сообщают в областном Центре общественных коммуникаций (ЦОК).

Фото из архива Lada.kz
Новое постановление Газиза Надуева, главного санитарного врача Мангистауской области, вышло сегодня, 14 мая.

С соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима смогут работать продовольственные и непродовольственные крытые и открытые рынки, супермаркеты, гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, торговые дома и сети, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес- и йога-центры, СПА-центры и бассейны.

Государственные органы, национальные компании, бизнес-центры и другие офисы должны обеспечить перевод 30 процентов сотрудников на удалённый режим работы, и 70 процентов – на очный.

Детские развлекательные центры в закрытых и открытых помещениях, такие как игровые площадки и аттракционы, могут работать при заполняемости не более 30 процентов, но количество посетителей должно быть не более 50 человек. С заполняемостью до 30 процентов могут работать кинотеатры, театры, концертные залы и филармонии. Объекты культуры могут проводить репетиции с присутствием не более чем 50 человек и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Религиозные объекты допускается посещать при заполненности не более 30 процентов, при этом посетители должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию с расчётом не менее четырёх квадратных метров на одного человека. Библиотеки и музеи можно посещать с соблюдением социального дистанцирования и шахматной рассадки.

Рестораны, кофейни, кафе и другие объекты общественного питания, располагающиеся в помещении, могут работать с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости до 50 процентов, но не более 50 мест. В этот же промежуток времени могут работать летние площадки. Открыться могут и стрит-фуды без посадочных мест. Столовые могут работать круглосуточно. Заведения должны соблюдать усиленный санитарно-дезинфекционный режим.

В банкетных залах допускается проводить поминки при заполняемости не более 30 процентов, если количество не превышает 50 человек. Бильярдные, боулинги и компьютерные клубы могут работать при заполняемости не более 30 процентов.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 17 мая. Скачать постановление можно ЗДЕСЬ



В Мангистау ослабят карантин с 17 мая

В Мангистау ослабят карантин с 17 мая

В Мангистау ослабят карантин с 17 мая

В Мангистау ослабят карантин с 17 мая

В Мангистау ослабят карантин с 17 мая

В Мангистау ослабят карантин с 17 мая
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