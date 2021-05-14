На выходных в Мангистау ожидается до +39 градусов

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области ожидают жару до +39 градусов по Цельсию 15 мая.
- На выходных в дневное время ожидается очень высокая температура, местами доходящая до +39 градусов, - сообщили в РПГ «Казгидромет».
Жителей региона попросили соблюдать осторожность и помнить о риске теплового удара.
- На выходных в дневное время ожидается очень высокая температура, местами доходящая до +39 градусов, - сообщили в РПГ «Казгидромет».
Жителей региона попросили соблюдать осторожность и помнить о риске теплового удара.
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