Аким Мангистау поручил усилить безопасность в школах региона

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Заместитель руководителя департамента полиции Мангистауской области Болатбек Акшауов сообщил главе региона, что в учебных заведениях области не хватает камер видеонаблюдения, кнопок тревоги и турникетов.



- Турникетами в области укомплектованы 12 школ. В 19 школах города Актау имеются «тревожные» кнопки. И этого недостаточно. Для обеспечения безопасности детей необходимо обеспечить все организации образования металлодетекторами, сигнальными кнопками, качественной системой видеонаблюдения и охраной, - отметил заместитель руководителя департамента полиции.



По его словам, важна именно централизация видеонаблюдения.



- Все камеры будут подключены к центру оперативного управления (ЦОУ) при управлении полиции, что позволит сотрудникам правоохранительных органов следить за ситуацией в школах, - добавил Болатбек Акшауов.



Аким области отметил, что готов выделить средства на безопасность детей. Он поручил областному департаменту полиции и управлению образования оперативно организовать данную работу.