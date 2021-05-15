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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:40

Просмотров: 325

Аким Мангистау поручил усилить безопасность в школах региона

В школах области не хватает камер видеонаблюдения, «тревожных» кнопок и турникетов. Глава региона поручил выделить денежные средства на необходимое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Заместитель руководителя департамента полиции Мангистауской области Болатбек Акшауов сообщил главе региона, что в учебных заведениях области не хватает камер видеонаблюдения, кнопок тревоги и турникетов.

- Турникетами в области укомплектованы 12 школ. В 19 школах города Актау имеются «тревожные» кнопки. И этого недостаточно. Для обеспечения безопасности детей необходимо обеспечить все организации образования металлодетекторами, сигнальными кнопками, качественной системой видеонаблюдения и охраной, - отметил заместитель руководителя департамента полиции.

По его словам, важна именно централизация видеонаблюдения.

- Все камеры будут подключены к центру оперативного управления (ЦОУ) при управлении полиции, что позволит сотрудникам правоохранительных органов следить за ситуацией в школах, - добавил Болатбек Акшауов.

Аким области отметил, что готов выделить средства на безопасность детей. Он поручил областному департаменту полиции и управлению образования оперативно организовать данную работу.



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