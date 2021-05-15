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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:40

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Полиция: В Мангистау сократилось число погибших в авариях

Начальник управления местной полицейской службы (МПС) Калдымурат Айгараков сообщил, что за год число погибших в дорожно-транспортных происшествиях снизилось на 15,8 процента. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба под председательством главы Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
Как сообщил Калдымурат Айгараков, каждое третье дорожно-транспортное происшествие в регионе происходит с участием пешехода.

- Предлагаю разместить надземный переход в 31 микрорайоне у рынка «Магаш», на набережной в 15 микрорайоне (амфитеатр), в 7 микрорайоне у «Самолетика», - сказал Калдымурат Айгараков.

По словам руководителя управления, серьезные дорожно-транспортные происшествия происходят также из-за бродячего скота.

- В целях предупреждения подобных случаев на трассе Актау-Жетыбай, являющейся наиболее опасной, установлено ограждение «электрический пастух» протяженностью три километра, - добавил руководитель управления МПС.



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