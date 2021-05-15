Полиция: В Мангистау сократилось число погибших в авариях

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Как сообщил Калдымурат Айгараков, каждое третье дорожно-транспортное происшествие в регионе происходит с участием пешехода.



- Предлагаю разместить надземный переход в 31 микрорайоне у рынка «Магаш», на набережной в 15 микрорайоне (амфитеатр), в 7 микрорайоне у «Самолетика», - сказал Калдымурат Айгараков.



По словам руководителя управления, серьезные дорожно-транспортные происшествия происходят также из-за бродячего скота.



- В целях предупреждения подобных случаев на трассе Актау-Жетыбай, являющейся наиболее опасной, установлено ограждение «электрический пастух» протяженностью три километра, - добавил руководитель управления МПС.