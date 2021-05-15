«Очумелые ручки»: Необычный плот соорудили жители Жанаозена

Начинающие блогеры Нурбек Мусиров и Акжол Кенжегалиев давно задумывались о создании YouTube-канала с различными экспериментами.Первое видео они сняли чуть больше недели назад – в нем они провели эксперимент с газировкой, жевательным драже и содой.Второй ролик парни из Жанаозена сняли в Актау. Ребята решили построить лодку из 600 пластиковых бутылок и выйти на ней прямиком в Каспийское море.- Съемки видео продлились около трех дней. Мы построили лодку из подручных материалов: пластиковые бутылки, веревка, скотч и тому подобное. На всё ушло около 20 тысяч тенге. Мы выражаем огромную благодарность работнику яхт-клуба Самату, снабдившему нас спасательными жилетами и веслами для комфортного и безопасного плавания, а также Жарасу Жумабай, который снял все наши старания и процесс работы на камеру, - рассказал Нурбек Мусиров.По окончании съёмок весь пластик был утилизирован при помощи сотрудников НПО «Эко Мангистау».