Жители Актау пожаловались на неорганизованность публичных слушаний о повышении тарифов

- Я считаю, что в нынешней обстановке это неправильно, когда нужно категорически придерживаться карантинных ограничений. Или организаторы рассчитывали на то, что никто не придёт? Я адресовала данный вопрос представителю ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которая перекладывала ответственность на департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Представитель последнего ведомства в лице юриста проигнорировала мой вопрос. В итоге, когда остальные посетители тоже начали возмущаться, заседание перенесли в холл помещения на 1 этаже. Некоторым пришлось стоять, некоторые сидели в коридоре, - обратилась Альфия.

Публичные слушания по повышению предельной цены на розничную реализацию электроэнергии ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» проводил департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области в минувшую пятницу, 14 мая.По словам одной из участниц слушаний, для проведения мероприятия был предоставлен маленький кабинет с закрытыми окнами. Стулья были расставлены без необходимой дистанции.