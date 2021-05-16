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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 446

Жители Актау пожаловались на неорганизованность публичных слушаний о повышении тарифов

Публичные слушания по повышению тарифов на электроэнергию вызвали возмущения у ряда горожан.

Фото участников слушаний
Публичные слушания по повышению предельной цены на розничную реализацию электроэнергии ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» проводил департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области в минувшую пятницу, 14 мая.

По словам одной из участниц слушаний, для проведения мероприятия был предоставлен маленький кабинет с закрытыми окнами. Стулья были расставлены без необходимой дистанции.

- Я считаю, что в нынешней обстановке это неправильно, когда нужно категорически придерживаться карантинных ограничений. Или организаторы рассчитывали на то, что никто не придёт? Я адресовала данный вопрос представителю ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которая перекладывала ответственность на департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Представитель последнего ведомства в лице юриста проигнорировала мой вопрос. В итоге, когда остальные посетители тоже начали возмущаться, заседание перенесли в холл помещения на 1 этаже. Некоторым пришлось стоять, некоторые сидели в коридоре, - обратилась Альфия.





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Комментарии ( 1 )

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Дизель (Посетители) Сегодня, 19:50
Публичные слушания по повышению предельной цены на розничную реализацию электроэнергии ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»

Хотелось бы знать по какой цене электроэнергию реализует МАЭК этим приблудам - посредникам хитрого альянса?!.
И сколько они навариваются сверху включая и ещё АУЭС?.

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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