Опубликован номер телефона для жалоб на сотрудников ДЧС Мангистау

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В департаменте по чрезвычайным ситуациям региона рассказали, куда жаловаться на неправомерные действия сотрудников ведомства.



- В случае нарушения конституционных прав и свобод граждан, физических и юридических лиц, совершения противозаконных действий, вымогательств денежных средств и злоупотребление служебными полномочиями со стороны сотрудников ДЧС Мангистауской области, или же если вы стали очевидцами подобных действий, просим позвонить на номер: 8 (7292) 20-30-60, - рассказали в ведомстве.



Как заявляют в организации, номер работает круглосуточно.