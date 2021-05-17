Труп мужчины обнаружили в 11 микрорайоне Актау

Фото очевидцев

Тело мужчины обнаружили в 11 микрорайоне вчера, 16 мая. Очевидцы сообщили, что труп находился возле дома №40.



- На пульт оператора управления полиции Актау сообщили, что обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе полиции.



Очевидцы предположили, что мужчина был пьян, но в полиции опровергли эту информацию.



- По данному происшествию назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавили в пресс-службе.