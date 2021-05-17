Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Фото предоставила Альбина Кенжегараева

Неизвестные вандалы повредили площадку в специализированном детском саду №4 в 11 микрорайоне. Эту площадку, как рассказала воспитательница сада Альбина Кенжегараева, родители и воспитатели сделали сами при поддержке спонсоров.



- Половину стоимости материалов мы оплатили сами. У нас обучаются дети с задержкой психического развития, нарушениями слуха и тяжёлыми нарушениями речи, и мы очень хотели сделать для них красивую, опрятную площадку. Родители и воспитатели подошли с энтузиазмом, вышло очень красиво. Но пару недель назад к нам кто-то залез и вырвал фигурки грибочков, - добавила Альбина Кенжегараева.



По ее словам, они заказали из России фигурки животных и опасаются, что кто-то может повредить и их. Сейчас они ищут способы защитить уголок от вандалов.