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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 199

Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Неизвестные повредили площадку, которую преподаватели и родители воспитанников специального детского сада №4 соорудили своими силами. Об этом сообщила Альбина Кенжегараева, воспитательница.

Фото предоставила Альбина Кенжегараева
Неизвестные вандалы повредили площадку в специализированном детском саду №4 в 11 микрорайоне. Эту площадку, как рассказала воспитательница сада Альбина Кенжегараева, родители и воспитатели сделали сами при поддержке спонсоров.

- Половину стоимости материалов мы оплатили сами. У нас обучаются дети с задержкой психического развития, нарушениями слуха и тяжёлыми нарушениями речи, и мы очень хотели сделать для них красивую, опрятную площадку. Родители и воспитатели подошли с энтузиазмом, вышло очень красиво. Но пару недель назад к нам кто-то залез и вырвал фигурки грибочков, - добавила Альбина Кенжегараева.

По ее словам, они заказали из России фигурки животных и опасаются, что кто-то может повредить и их. Сейчас они ищут способы защитить уголок от вандалов.



Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау

Помогите защитить красоту! Вандалы повредили площадку в детском саду в 11 микрорайоне Актау
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