Казахстанские и российские военные проведут учение на Каспии

Фото Sputnik / Денис Абрамов
Совместное учение казахстанских и российских военных пройдёт на Каспии с 18 по 24 мая. Участие в нём примут шесть кораблей российской Каспийской флотилии, как передаёт Sputnik.kz.
- Учение запланированы на территории военно-морских полигонов обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.
Планируется, что в ходе учений экипажи казахстанских и российских кораблей отработают охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, обеспечение безопасности судоходства, а также борьбу с терроризмом в Каспийском море. Проведутся артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов. Воздушную цель будет обозначать бомбардировщик Су-34 из состава объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа.
Экипажи боевых кораблей будут наблюдать за воздушной и морской обстановкой. После этого они обменяются полученными данными.
- Учение запланированы на территории военно-морских полигонов обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.
Планируется, что в ходе учений экипажи казахстанских и российских кораблей отработают охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, обеспечение безопасности судоходства, а также борьбу с терроризмом в Каспийском море. Проведутся артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов. Воздушную цель будет обозначать бомбардировщик Су-34 из состава объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа.
Экипажи боевых кораблей будут наблюдать за воздушной и морской обстановкой. После этого они обменяются полученными данными.
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