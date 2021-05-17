«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Мая
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.41 KZT
  • €1 = 519.47 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 336

Казахстанские и российские военные проведут учение на Каспии

На совместных учениях, которые пройдут в Каспийском море, российские и казахстанские военные отработают приёмы борьбы с терроризмом и обеспечение безопасности судоходства. Об этом сообщает Sputnik.kz.

Фото Sputnik / Денис Абрамов
Совместное учение казахстанских и российских военных пройдёт на Каспии с 18 по 24 мая. Участие в нём примут шесть кораблей российской Каспийской флотилии, как передаёт Sputnik.kz.

- Учение запланированы на территории военно-морских полигонов обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.

Планируется, что в ходе учений экипажи казахстанских и российских кораблей отработают охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, обеспечение безопасности судоходства, а также борьбу с терроризмом в Каспийском море. Проведутся артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов. Воздушную цель будет обозначать бомбардировщик Су-34 из состава объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа.

Экипажи боевых кораблей будут наблюдать за воздушной и морской обстановкой. После этого они обменяются полученными данными.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика