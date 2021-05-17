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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 254

В Жанаозене 24 родителей оштрафовали за гуляющих по ночам детей

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» сотрудники ювенальной службы составили административные протоколы на родителей, чьи дети в ночное время находились вне дома без сопровождения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе» прошло в Жанаозене в ночь с 15 на 16 мая. Сотрудники ювенальной службы управления полиции Жанаозена составили 18 административных протоколов по части 2 статьи 442 кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан (КоАП РК) – «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».

- В ходе проверки установили нарушение в компьютерных клубах, где администрация впустила несовершеннолетних в ночное время. В отношении владельцев клубов сотрудники полиции составили протокол по статье 132 КоАП РК – «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время», а на родителей – по части 1 статьи 442, - сообщили в полиции.

Двух несовершеннолетних задержали за управление транспортным средством без соответствующих документов. Их передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних, а в отношении родителей составили протокол по части 3 статьи 127 КоАП РК – «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». Материалы направят в административный суд и в отдел по делам несовершеннолетних акимата Жанаозена.

- Также за продажу алкоголя лицам младше 21 года сотрудники полиции составили протокол на владельца магазина по статье 200 КоАП РК – «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции», - добавили в полиции.



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