Полиция выявила 14 нетрезвых водителей на дорогах Мангистау в выходные дни

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Профилактическое мероприятие «Ночной патруль» прошло в Мангистауской области в ночь с 15 на 16 мая. Рейд проводился в городах, в сельской местности и на трассах республиканского значения.
Всего сотрудники полиции составили 226 административных протоколов:
- за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 14 протоколов;
- за управление автомобилем с поддельным государственным знаком – один протокол;
- за управление автотранспортом, не отвечающим техническим требованиям – 28 протоколов;
- за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – девять протоколов;
- за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика – 17 протоколов;
- за управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления – шесть протоколов;
- и прочие нарушения.
На специализированную штрафную стоянку водворили 21 автомобиль.
Всего сотрудники полиции составили 226 административных протоколов:
- за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 14 протоколов;
- за управление автомобилем с поддельным государственным знаком – один протокол;
- за управление автотранспортом, не отвечающим техническим требованиям – 28 протоколов;
- за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – девять протоколов;
- за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика – 17 протоколов;
- за управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления – шесть протоколов;
- и прочие нарушения.
На специализированную штрафную стоянку водворили 21 автомобиль.
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