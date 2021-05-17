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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 24

Полиция выявила 14 нетрезвых водителей на дорогах Мангистау в выходные дни

Во время рейда «Ночной патруль» сотрудники полиции составили 226 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), из них 14 – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Профилактическое мероприятие «Ночной патруль» прошло в Мангистауской области в ночь с 15 на 16 мая. Рейд проводился в городах, в сельской местности и на трассах республиканского значения.

Всего сотрудники полиции составили 226 административных протоколов:

- за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 14 протоколов;
- за управление автомобилем с поддельным государственным знаком – один протокол;
- за управление автотранспортом, не отвечающим техническим требованиям – 28 протоколов;
- за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – девять протоколов;
- за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика – 17 протоколов;
- за управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления – шесть протоколов;
- и прочие нарушения.

На специализированную штрафную стоянку водворили 21 автомобиль.



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