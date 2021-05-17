Полиция выявила 14 нетрезвых водителей на дорогах Мангистау в выходные дни

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Профилактическое мероприятие «Ночной патруль» прошло в Мангистауской области в ночь с 15 на 16 мая. Рейд проводился в городах, в сельской местности и на трассах республиканского значения.



Всего сотрудники полиции составили 226 административных протоколов:



- за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – 14 протоколов;

- за управление автомобилем с поддельным государственным знаком – один протокол;

- за управление автотранспортом, не отвечающим техническим требованиям – 28 протоколов;

- за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – девять протоколов;

- за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика – 17 протоколов;

- за управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления – шесть протоколов;

- и прочие нарушения.



На специализированную штрафную стоянку водворили 21 автомобиль.