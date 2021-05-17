Положительную статистику внутренней миграции зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Бюро национальной статистики опубликовало данные о миграции внутри Казахстана за период с января по март текущего года. Число прибывших жителей превысило число убывших только в четырёх регионах, среди которых оказалась Мангистауская область. Прирост населения за счёт внутренней миграции в регионе составил 319 человек.



Помимо Мангистау, благодаря внутренней миграции, население увеличилось в Алматы – на 7 955 человек, Нур-Султане – на 6 260 человек и Шымкенте – на 5 681 человек.



Миграция в пределах границ Казахстана уменьшилась на 9,5 процента. Из других стран в Казахстан прибыли 2 066 человек, а покинули страну 5 519 человек.



- Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 83,1процента, выбывших - 82 процента от общего числа мигрантов, - указано на сайте бюро.