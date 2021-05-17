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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 557

Положительную статистику внутренней миграции зафиксировали в Мангистау

Мангистауская область стала одним из четырёх регионов Казахстана, в которые приехали на постоянное место жительства больше граждан, чем покинули. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Бюро национальной статистики опубликовало данные о миграции внутри Казахстана за период с января по март текущего года. Число прибывших жителей превысило число убывших только в четырёх регионах, среди которых оказалась Мангистауская область. Прирост населения за счёт внутренней миграции в регионе составил 319 человек.

Помимо Мангистау, благодаря внутренней миграции, население увеличилось в Алматы – на 7 955 человек, Нур-Султане – на 6 260 человек и Шымкенте – на 5 681 человек.

Миграция в пределах границ Казахстана уменьшилась на 9,5 процента. Из других стран в Казахстан прибыли 2 066 человек, а покинули страну 5 519 человек.

- Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 83,1процента, выбывших - 82 процента от общего числа мигрантов, - указано на сайте бюро.



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Комментарии ( 3 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 21:59
Ахахаха ну конечно если отправить вагоном из Туркмении пару сотен людей на пмж сюда то естественно будет положительное сальдо миграции! rofl
Одно только НО они нам дадут хоть какую то пользу эти мигранты из Туркменистана? Или сядут все на пособия и просить землю и жилье?
И 100% все приехали без образования и ума, часто вижу приезжих работающих в магазине Дана даже считать не умеют, пару раз на кассе не правильно пробили и покупать видимо местный казах выразился на такого кассира немного в грубой форме, вот и всё сальдо положительное миграции без мозгов и т.д.
 
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  • kz1990
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 21:44
Правильно, пол города Чимкент. Наш город дорогой, увольняют специалистов и набирают с поселков молодых ребят, за меньшую зарплату. Почти все производства в городе, черную работу делают приезжие за 100-150 тыс, на вредных производствах. Почти весь МАЭК и полиция Чимкент и туркменские казахи. Зато таксишники приезжие, думая что мы тут лопатой деньги гребем, цены заламывают. Местный берет 400 и довозит из точки А в точку Б, приезжие тоже расстояние берут за 500-600 тенге, да еще не вежливые, города не знают, и с точки А не всегда довозят именно до Б.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • arelav_74
  • freizer
  • Андpей
  • Ирон
  • kz1990
 babe (Посетители) Сегодня, 20:18
Ещё бы в этой статистике фигурировал статус уехавших и приехавших и что-то мне подсказывает, что уехали специалисты, а приехали, по большей части, оролманы без образования и каких либо плюсов для страны явно нет.
 
 

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