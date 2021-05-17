Владельцев оружия проверят в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Оперативно-профилактическое мероприятие «КАРУ-2021» пройдёт в Мангистауской области с 17 мая по 17 июня.



- Цель мероприятия – поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений с применением огнестрельного оружия, а также эффективный государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, - сообщили в пресс-службе.



В период ОПМ «КАРУ-2021» будет производиться проверка владельцев оружия на предмет соблюдения гражданами правил хранения охотничьего оружия и оружия самообороны, зарегистрированное в ОВД.



В полиции добавили, что за оперативно значимую информацию о незаконном хранении или ношении оружия и боеприпасов граждане могут разово получить вознаграждение.