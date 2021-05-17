«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Мая
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.41 KZT
  • €1 = 519.47 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:53

Просмотров: 5

Владельцев оружия проверят в Мангистау

В Мангистауской области началось оперативно-профилактическое мероприятие по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Оперативно-профилактическое мероприятие «КАРУ-2021» пройдёт в Мангистауской области с 17 мая по 17 июня.

- Цель мероприятия – поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений с применением огнестрельного оружия, а также эффективный государственный контроль за оборотом гражданского и служебного оружия, - сообщили в пресс-службе.

В период ОПМ «КАРУ-2021» будет производиться проверка владельцев оружия на предмет соблюдения гражданами правил хранения охотничьего оружия и оружия самообороны, зарегистрированное в ОВД.

В полиции добавили, что за оперативно значимую информацию о незаконном хранении или ношении оружия и боеприпасов граждане могут разово получить вознаграждение.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика