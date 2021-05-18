Жители Актау сообщают в социальных сетях об открытии дороги до жилого массива «Приморский»

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В социальной сети Instagram жители Актау сообщили об открытии новой дороги до жилого массива «Приморский».
Одного из жителей Актау возмутило качество нового асфальта.
- Отвратительно положен асфальт. Весь кусками, наростами, неровностями! Не продуманы нормально остановки, узкие заезды для автомобилей, освещение, видать, будут делать, опять снимая плитку. Аким обещал всё по стандарту? Неужто примут и отпишутся, что всё хорошо? Хотя будет как всегда, никого не накажут за халатность и косяки, которые пешеходам и водителям, ох, как заметны, - написал житель города под видеопубликацией.
Lada.kz ожидает ответ от представителей акимата Актау.
Напомним, дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекрыли в январе 2021 года. Предприниматели Актау заявили о предстоящих убытках из-за перекрытой дороги в 1 микрорайоне.
Одного из жителей Актау возмутило качество нового асфальта.
- Отвратительно положен асфальт. Весь кусками, наростами, неровностями! Не продуманы нормально остановки, узкие заезды для автомобилей, освещение, видать, будут делать, опять снимая плитку. Аким обещал всё по стандарту? Неужто примут и отпишутся, что всё хорошо? Хотя будет как всегда, никого не накажут за халатность и косяки, которые пешеходам и водителям, ох, как заметны, - написал житель города под видеопубликацией.
Lada.kz ожидает ответ от представителей акимата Актау.
Напомним, дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекрыли в январе 2021 года. Предприниматели Актау заявили о предстоящих убытках из-за перекрытой дороги в 1 микрорайоне.