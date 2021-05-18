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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:16

Просмотров: 731

Жители Актау сообщают в социальных сетях об открытии дороги до жилого массива «Приморский»

В группе «На дорогах Актау» появилось видео новой дороги до жилого массива «Приморский».

Кадр видео
В социальной сети Instagram жители Актау сообщили об открытии новой дороги до жилого массива «Приморский».



Одного из жителей Актау возмутило качество нового асфальта.

- Отвратительно положен асфальт. Весь кусками, наростами, неровностями! Не продуманы нормально остановки, узкие заезды для автомобилей, освещение, видать, будут делать, опять снимая плитку. Аким обещал всё по стандарту? Неужто примут и отпишутся, что всё хорошо? Хотя будет как всегда, никого не накажут за халатность и косяки, которые пешеходам и водителям, ох, как заметны, - написал житель города под видеопубликацией.

Lada.kz ожидает ответ от представителей акимата Актау.

Напомним, дорогу от областной инфекционной больницы до жилого массива «Приморский» перекрыли в январе 2021 года. Предприниматели Актау заявили о предстоящих убытках из-за перекрытой дороги в 1 микрорайоне.



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Комментарии ( 3 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:16
Земляк,
zhanino,
Что же вы такие пессимисты! Буквально вчера ездил по той дороге. Ее еще будут строить месяц, наверное. Над заборным и сбросным каналами мосты еще не сделали. Второй слой тоже еще не положили. Так же точно ругали новую дорогу на базы отдыха, а сейчас там ездим с удовольствием. Понятно, что не без недостатков, где-то неровности, поворотов много, свет еще не сделали, но в общем то лучше чем было через промзону. Есть другая проблема: для расширения дороги прижали коммерсантов. Гостиница Рахат осталась без парковки, автосервисы поприжали, теперь там въезды сложные да и парковка в ожидании очереди ужалась. На солдатском пляже тоже места уменьшили, количество заездов туда сократили.
 
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  • Empro
 zhanino (Посетители) Сегодня, 15:28
действительно дорога вся наростами какими то, такое ощущение сложилось, все впопыхах, как попало, мол и так сойдет, за качество никто, как обычно в Актау, не беспокоится, и уверенность что и в таком виде примут, если уже не приняли
 
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  • Empro
 Земляк (Посетители) Сегодня, 15:24
опять придумают отмазку! Мол это только первый слой и дорога еще не доделана. как всегда.
 
 

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