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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:54

Просмотров: 1936

Новые водовозы прибыли в Мунайлинский район

В Мунайлинский район прибыли 20 новых водовозов марки «Dongbeng». Об этом сообщила пресс-служба акимата района.

Фото предоставлено пресс-службой Мунайлинского района
В связи с ежегодной проблемой недостатка питьевой воды в летний период были предприняты меры по своевременному обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бисенгали Кенжалиев.

- Вместимость водовозов - 4200 кубометров. В настоящее время к водопроводу подключено 86 процентов Мунайлинского района. В сельский округ Кызылтобе вода доставляется автотранспортом. Новые автомобили сократят очереди в сельских округах, у которых нет доступа к водопроводу. Машины будут распределены по сёлам. В настоящее время, помимо этого транспорта, в районе работает 21 автоцистерна. Потребность жителей, заказавших питьевую воду водовозами, удовлетворяется ежедневно, - сказал Бисенгали Кенжалиев.



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Комментарии ( 6 )

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  • rastolkuy
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 00:30
мунайши73,
Нормально так Китайцы сила: 4200 кубов : на 20 машин = вместительность или грузоподъемность 210 кубометров или тонн на 1 машину!
 
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  • tolk
  • Феникс
  • rastolkuy
 tim77712 (Посетители) Вчера, 21:37
Теперь нужно ограничить электричество чтоб закупить или арендовать китайских ветряков или солнечных батарей, короче вариантов много.
 
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  • Феникс
  • ЁмоЁ
  • rastolkuy
 Pankration and MMA (Посетители) Вчера, 21:28
Прямо как в фильме "Аким". Когда чиновник зарабатывал на дефиците воды в селе. По этой причине водопровод всё никак не строился. Вот и сейчас такое ощущение, что дефицит воды создаётся искусственно. Чтобы разного рода околоакиматовские тоошки начали осваивать объем услуг по снабжению водой населения.

Простота лучше воровства
 
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  • Yanis
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  • Исатай
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 мунайши73 (Посетители) Вчера, 18:52
- Вместимость водовозов - 4200 кубометров.
Мама,дорогая! Откуда берутся такие чиновники?
 
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 Абвгд (Посетители) Вчера, 18:50
tolk, я думаю мы позади Африки))
 
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 tolk (Посетители) Вчера, 18:22
Как же мы безнадёжно отстали в развитии!
 
 

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