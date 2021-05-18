Новые водовозы прибыли в Мунайлинский район

Фото предоставлено пресс-службой Мунайлинского района

В связи с ежегодной проблемой недостатка питьевой воды в летний период были предприняты меры по своевременному обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бисенгали Кенжалиев.



- Вместимость водовозов - 4200 кубометров. В настоящее время к водопроводу подключено 86 процентов Мунайлинского района. В сельский округ Кызылтобе вода доставляется автотранспортом. Новые автомобили сократят очереди в сельских округах, у которых нет доступа к водопроводу. Машины будут распределены по сёлам. В настоящее время, помимо этого транспорта, в районе работает 21 автоцистерна. Потребность жителей, заказавших питьевую воду водовозами, удовлетворяется ежедневно, - сказал Бисенгали Кенжалиев.