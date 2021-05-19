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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:38

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Девушка оклеветала сожителя в Актау: Мужчину посадили на 10 лет

Девушка обвинила мужчину в изнасиловании, но в итоге отказалась от показаний. Родственники осуждённого и его сожительница обратились в Генеральную прокуратуру. Об этом сообщает телеканал Astanatv.

Фото из доступных источников
Мать осужденного Светлана Уналова считает, что несостоявшаяся невестка оклеветала ее сына под давлением правоохранителей.

- Жили душа в душу, пока однажды мой сын не поднял руку на свою сожительницу. Она обратилась с заявлением в полицию. Но дело приняло совсем иной поворот - полицейские запугали заявительницу. Они ей сказали, что за побои ему ничего не будет. Посоветовали написать, что был факт изнасилования. Сначала она не соглашалась, но все же в итоге это сделала. Позже она раскаялась, хотела обратно забрать заявление, на что полицейские начали грозить тюремным сроком. Девушка испугалась, - рассказала Светлана Уналова.


По решению Актауского городского суда в марте 2021 года сына Светланы Уналовой приговорили к десяти годам тюрьмы.

Девушка написала заявление, в котором призналась, что изнасилования не было.

- В тот день я сама пошла к нему в гараж после его звонка. Там мы были вместе несколько дней и добровольно находились в интимных отношениях. В первоначальном заявлении я не писала об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Речь об интимных отношениях пошла во время очной ставки, где мы оба не отрицали наших отношений. Тогда я не могла знать, что за это так жестоко посадят. Но апелляционный суд это признание не принял во внимание. В письменном ответе указано, что вина мужчины доказана полностью, - объяснила девушка.


В свою очередь Мангистауский областной суд исследовал материалы, обстоятельства дела и посчитал, что виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния доказана.

По мнению адвокатов осужденного актаусца, факт изнасилования не доказан - заключение медицинских экспертов говорит об отсутствии повреждений половых органов.

Несогласные родственники осуждённого и его сожительница обратились в Генеральную прокуратуру.



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