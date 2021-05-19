В Актау многодетная семья в ожидании 10 ребенка

Фото пресс-службы ведомства

Сейчас у Гаухар Ешмухановай девять детей. Старшей из них 19 лет, младшему девять месяцев.



Сакен и Гаухар Ешмухановы поженились в 2001 году. С тех пор у молодой семьи родились девять детей, четверо сыновей и пятеро дочерей. Пара воспитывает двойняшек - мальчика и девочку. Сейчас многодетная семья ждет 10-го ребенка.



В свободное время Гаухар Ешмуханова занимается творчеством, поет на праздничных мероприятиях.



- Воспитывать и ухаживать за детьми мне помогают моя свекровь и старшие дочки. Благодаря их поддержке я нахожу время для себя. Старшие приглядывают за младшими, помогают по дому, - делится Гаухар Ешмуханова.



Кроме того, семья Ешмухановых занимается благотворительностью и помогает многодетным семьям.