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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:25

Просмотров: 1483

Газиз Надуев: В Мангистау в случае ухудшения статистики по новым случаям заражения COVID-19 будут введены карантинные меры

С 19 мая наш регион вошёл «в жёлтую» зону по распространению коронавирусной инфекции. Об эпидемиологической ситуации рассказал на брифинге в центре общественных коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Фото из архива «Лады»
Если в течение недели не будет снижения заболеваемости, как заявил Газиз Надуев, то будет введено новое постановление главного санитарного врача области с ужесточением ограничительных карантинных мероприятий.

По словам спикера, большое число инфицированных наблюдается среди людей в возрасте от 30-39 лет.

- Молодежь не хочет всерьез принимать всю ситуацию и игнорирует все наши предписания. Соответственно, все показатели начали расти. Тем более, вы знаете, в прошлом году вирус был более-менее агрессивным. В этом году особому риску подвержены молодые люди, которые категорически не хотят соблюдать все наши медицинские предосторожности, - отметил Газиз Надуев.



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Комментарии ( 4 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:57
Значит так и будет.
 
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 Исатай (Посетители) Сегодня, 19:35
Вы лучше скажите нам глупым, каким образом короновирус зависит от времени работы торгового центра???
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:05
Так тебя Все и послушали lol lol lol lol
 
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 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:43
Какие медицинские предосторожности? Что несет сан врач? Толпами люди в автобусах, на рынках, барах, кафе, парках. Вы лучше оснащением займитесь больниц и медиков, хватит ерунду пороть, оставьте людей в покое.

АХТУНГ!
 
 

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