Газиз Надуев: В Мангистау в случае ухудшения статистики по новым случаям заражения COVID-19 будут введены карантинные меры

- Молодежь не хочет всерьез принимать всю ситуацию и игнорирует все наши предписания. Соответственно, все показатели начали расти. Тем более, вы знаете, в прошлом году вирус был более-менее агрессивным. В этом году особому риску подвержены молодые люди, которые категорически не хотят соблюдать все наши медицинские предосторожности, - отметил Газиз Надуев.

Если в течение недели не будет снижения заболеваемости, как заявил Газиз Надуев, то будет введено новое постановление главного санитарного врача области с ужесточением ограничительных карантинных мероприятий.По словам спикера, большое число инфицированных наблюдается среди людей в возрасте от 30-39 лет.