И опять о планах! Опреснительный завод обещают запустить в Тупкараганском районе

- Чтобы решить проблему с дефицитом питьевой воды, сейчас разрабатывается ПСД опреснительной станции. Проектировщик - ТОО «Проектный центр». Также планируется разработка ПСД для реализации данного проекта в селах Акшукур и Сайын Шапагатов. В селе Сайын Шапагатов выделено шесть гектаров земли, оформлены документы, - отметил Жансейт Кайнарбаев.

- Сегодня больше 20 транспортных средств подключили к работе. В Форт-Шевченко работают три автомобиля, в населённых пунктах Баутино, Аташ - четыре водовоза, Кызылозен - один водовоз, Таучик - один водовоз, Акшукур - семь водовозов, Сайын Шапагатов обслуживает пять водовозов, - дополнил заместитель акима Тупкарганского района.

По программе развития Тупкараганского района в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на строительство водопроводной очистной станции производительностью 5000 кубических метров в сутки.По словам спикера, для своевременного обеспечения населения питьевой водой и стабилизации ситуации предприняты все необходимые меры. До жителей питьевая вода доставляется водовозами.