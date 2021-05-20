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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 13

По пять часов приходится стоять в очереди в приемном покое детской больницы в Актау

Жители Актау сообщили об огромной очереди и нехватку врачей в приемном покое детской больницы.

Фото очевидцев
Житель Актау Александр рассказал, что четырехлетнему ребёнок пришлось провести в приемном покое несколько часов, прежде чем ему оказали медицинскую помощь.

- Вчера в 20:30 велосипедист наехал на ребёнка. После полученных травм пришлось обратиться в больницу. Просидели полтора часа в очереди на рентген, хотя сама процедура занимает около 5-7 минут. В очереди было шесть человек. Специалист, который занимался рентгеном, умудрялся параллельно разговаривать по телефону, решать свои личные дела и вопросы. Ближе к 22:00 удалось попасть на осмотр к хирургу, после чего было принято решение накладывать швы. К сожалению, в больнице на тот момент находился один дежурный врач и две медсестры. После осмотра пришлось ещё около часа ждать, пока врач «освободится» для наложения швов. После наложения швов нас попросили подождать - для принятия заключения. Ребёнок, четыре года, без сил, получив сильнейший шок, провёл в больнице порядка шести часов, - рассказал житель Актау.



Аналогичная жалоба поступила от другого жителя Актау. По словам мужчины, вчера он с сыном обратился в приемный покой детской больницы и в очереди за медицинской помощью им пришлось простоять в очереди около пяти часов.

- Вчера, примерно в 22:00 часов, обратился за помощью в приемный покой с сыном 13 лет, он сломал руку, играя футбол во дворе. Людей много, и всего один хирург и одна медсестра, детей привозят с различными травмами, врач физически не успевает. Люди с плачущими детьми стоят по пять часов. Звонил в колл-центр, но там оператор ссылается на нехватку врачей, то есть он даже не стал предпринимать каких-либо мер. Попросил телефон заведующего - не дали. У родителей там паника и стресс! Никакой организации работы, видя такой наплыв больных, руководство больницы должно было дополнительно задействовать врачей, тем более, нам сказали, что в последние дни много людей. Одним словом, творится бардак, - жалуется мужчина.


По пять часов приходится стоять в очереди в приемном покое детской больницы в Актау


По пять часов приходится стоять в очереди в приемном покое детской больницы в Актау


Редакция ожидает официального комментария от управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставили пользователи сайта.



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