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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 500

Или чёрт, или диверсант! Неизвестный не закрыл поливочный кран в парке «Акбота» в Актау

В коммунальном предприятии ГКП «Акбота» разъяснили инцидент с поливом зелёных насаждений в городском парке «Акбота».

Фото пользователя Lada.kz
На предприятии сообщили, что их сотрудники при поливе деревьев используют шланг, который присоединяют к крану в парке «Акбота». После завершения полива шланг снимают, а кран обязательно закрывают.

- В данном случае краном мог воспользоваться любой желающий, который не закрыл его после использования воды. Для того, чтобы такая ситуация впредь не повторилась, с сегодняшнего дня, 20 мая, будет перекрыт головной колодец, - сообщили в ГКП «Акбота».


Напомним, местного жителя возмутило издевательское отношение к поливу зелёных насаждений.



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Комментарии ( 2 )

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valesa (Посетители) Сегодня, 13:59
В сквере Шевченко в прошлом году такое было сто раз- в самую жару открыли кран, побрызгали сверху(наверно, чтобы мокрая трава на солнце скорее сгорела) бросили шланг, сидят в тенечке. Потом встали ушли, вода течет. Люди вечером гуляют и сами перекладывают шланги на сухое место. Посмотрите на газон, в одном месте трава яркая и зеленая, а рядом проплешины голой земли, и сразу поймете, где валяются шланги.
 
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  • bekenova
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:31
Отмазались в очередной раз
 
 

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