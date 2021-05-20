Или чёрт, или диверсант! Неизвестный не закрыл поливочный кран в парке «Акбота» в Актау

- В данном случае краном мог воспользоваться любой желающий, который не закрыл его после использования воды. Для того, чтобы такая ситуация впредь не повторилась, с сегодняшнего дня, 20 мая, будет перекрыт головной колодец, - сообщили в ГКП «Акбота».

На предприятии сообщили, что их сотрудники при поливе деревьев используют шланг, который присоединяют к крану в парке «Акбота». После завершения полива шланг снимают, а кран обязательно закрывают.Напомним, местного жителя возмутило издевательское отношение к поливу зелёных насаждений.