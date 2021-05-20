Фото пресс-службы ведомства

В Бейнеуском районе обещают построить около 30 детских игровых площадок.



- Строительство детских площадок начнется в июне. Кроме того, к 30-летию Независимости в селе Боранкул будет построен физкультурно-спортивный комплекс. Его проектно-сметная документация завершена и прошла государственную экспертизу. Стоимость проекта 368,2 миллиона тенге, - сказал Бейнеубек Абилов.



По словам акима, за последние три года капитально отремонтирован центральный стадион имени «Али Балта», сданы в эксплуатацию спортивный комплекс и шесть открытых футбольных полей. Индивидуальным предпринимателем был построен бассейн «Каспий».