Фото пресс-службы ведомства
В Бейнеуском районе обещают построить около 30 детских игровых площадок.
- Строительство детских площадок начнется в июне. Кроме того, к 30-летию Независимости в селе Боранкул будет построен физкультурно-спортивный комплекс. Его проектно-сметная документация завершена и прошла государственную экспертизу. Стоимость проекта 368,2 миллиона тенге, - сказал Бейнеубек Абилов.
По словам акима, за последние три года капитально отремонтирован центральный стадион имени «Али Балта», сданы в эксплуатацию спортивный комплекс и шесть открытых футбольных полей. Индивидуальным предпринимателем был построен бассейн «Каспий».
- Строительство детских площадок начнется в июне. Кроме того, к 30-летию Независимости в селе Боранкул будет построен физкультурно-спортивный комплекс. Его проектно-сметная документация завершена и прошла государственную экспертизу. Стоимость проекта 368,2 миллиона тенге, - сказал Бейнеубек Абилов.
По словам акима, за последние три года капитально отремонтирован центральный стадион имени «Али Балта», сданы в эксплуатацию спортивный комплекс и шесть открытых футбольных полей. Индивидуальным предпринимателем был построен бассейн «Каспий».
Оставьте свой комментарий первым.