До конца года в Бейнеу планируют отремонтировать более 80 километров автомобильных дорог

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Автомобильная дорога по улице К. Сатпаева протяженностью 4,8 километра является одной из важнейших трасс районного центра Бейнеу. На её ремонт из местного бюджета выделено 53,7 миллиона тенге.



Аким Бейнеуского района Бейнеубек Абилов подробно рассказал, какие дороги будут реконструированы.



- Начата укладка гравийной дороги (грейдера) на подъездной автодороге села Толеп общей протяженностью 4,3 километра. Стоимость контракта составляет 95 миллионов 285 тысяч тенге. В настоящее время на автодороге протяженностью три километра проложена гравийная дорога (грейдер). Определен победитель конкурса государственных закупок на ремонт автомобильной дороги районного значения Сынгырлау-Сам-Ногайты-Турыш, заключен договор с подрядной организацией. Техника будет поставлена, работы начнутся в ближайшие дни. Стоимость проекта - 27,5 миллиона тенге. Протяженность дороги составляет 73 километра. Кроме того, начнется строительство автомобильной дороги, покрытой гравием (грейдером) во второй составной части села Акжигит. Стоимость проекта - 55,288 миллиона тенге. В настоящее время ведутся работы по внесению корректировок в проектно-сметную документацию. В результате, вместо гравийной дороги будем строить автомобильные дороги с твердым покрытием, - сказал Бейнеубек Абилов.