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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 680

Население Мангистауской области составляет 724 777 жителей

За последние 30 лет население Мангистау увеличилось в два раза. Об этом сообщает пресс-служба департамента бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
По данным ведомства, в Мангистауской области проживает 724 777 человек. В том числе 290 560 человек (40,1 провента) - жители городской местности, 434 217 человек (59,9 процента) – сельской.

Численность населения увеличилась на 20 302 человека, или на 2,9 процента по сравнению с 1 апреля 2020 года.

- Население по сравнению с началом года увеличилось во всех районах области, но наиболее значительно число жителей возросло в Актау - на 2605 человек, в Умирзаке - на 59 человек, Тупкараганском районе - на 325 человек. Незначительный рост численности населения отмечен в Мунайлинском районе - на 976 человек, в Жанаозене – на 758 человек, в Бейнеуском районе - на 279 человек, в Мангистауском районе - на 153 человека, в Каракиянском районе - на 51 человека, - рассказала руководитель департамента Римма Утюшева.

Число родившихся за январь-март 2021 г. составило 5350 человек, что на 10,2 процента больше, чем за соответствующий период в 2020 году (4856 человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 29,72 родившихся.



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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:59
Ага, за 30 лет. На прошлой неделе завезли кадасов. Теперь можно похвастаться что население за 30 лет сказачной жизни увеличилось.
Читать противно новости такие.
 
 

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