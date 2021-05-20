Население Мангистауской области составляет 724 777 жителей

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По данным ведомства, в Мангистауской области проживает 724 777 человек. В том числе 290 560 человек (40,1 провента) - жители городской местности, 434 217 человек (59,9 процента) – сельской.



Численность населения увеличилась на 20 302 человека, или на 2,9 процента по сравнению с 1 апреля 2020 года.



- Население по сравнению с началом года увеличилось во всех районах области, но наиболее значительно число жителей возросло в Актау - на 2605 человек, в Умирзаке - на 59 человек, Тупкараганском районе - на 325 человек. Незначительный рост численности населения отмечен в Мунайлинском районе - на 976 человек, в Жанаозене – на 758 человек, в Бейнеуском районе - на 279 человек, в Мангистауском районе - на 153 человека, в Каракиянском районе - на 51 человека, - рассказала руководитель департамента Римма Утюшева.



Число родившихся за январь-март 2021 г. составило 5350 человек, что на 10,2 процента больше, чем за соответствующий период в 2020 году (4856 человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 29,72 родившихся.