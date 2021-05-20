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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 851

ТОО «МАЭК-Казатомпром»: Сервисные услуги водо- и теплоснабжения в Актау осуществляет ТОО «OMEGA XX1»

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали народную новость «Кому мы платим - «МАЭКу» или таинственной компании ТОО «Омега 21».

Фото из архива
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что в целях реализации политики открытости предприятие восьмого апреля текущего года информировало население о смене поставщика по сервисному обслуживанию потребителей услуг тепло- и водоснабжения.

Для информации населения:

В соответствии с п.53, 55 Параграфа 3, п.83 Параграфа 4 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, по сервисным услугам водо- и теплоснабжения ежегодно проводится государственный закуп - передача оказания сервисных услуг в аутсорсинг сторонней компании.

В 2021 году по итогам четвертого повторного открытого конкурса участие в нём принял только один потенциальный поставщик – ТОО «OMEGA XX1». 02.04.2021 года с новым поставщиком услуг - ТОО «OMEGA XX1» подписан договор.

Таким образом, со 2 апреля текущего года ТОО «OMEGA XX1» приступила к работе по сервисному обслуживанию населения Актау – потребителей услуг тепловодоснабжения.

Дополнительно предоставляем контактные данные ТОО «OMEGA XX1»:
Адрес: 130000, Мангистауская область, Актау, 10 мкр., здание №1 (2 этаж)
Телефоны: приемная +7 (7292) 56-26-03

Передача показаний через мессенджер WhatsApp:
+7 700 202 01 96 (для домов с 1 мкр. по 14 мкр., Маяк, Умирзак, Рауан, Приморский, ПРЗ-1,2,3)
+ 7 700 202 04 96 (для домов с 15 мкр. по 35 мкр., Шыгыс-1,2,3, Самал, Коктем, Толкын-1,2)

Распломбирование и опломбирование ИПУ воды:
+7 ( 7292) 56-26-40 (для мкр. №11, 12, 14, 30, 31,31А, 31Б, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, Шыгыс -1,2,3).
+7 ( 7292) 56-26-41 (для мкр. № 13, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28, 28А, 29, Коктем, Толкын-1, Толкын-2, Самал).
+7 ( 7292) 56-26-42 (для мкр.№ 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, Маяк).

Оплата услуг производится через:
по cчету-квитанции через все сервисы банков второго уровня и АО «Казпочта»;
— через любые терминалы оплаты;
— через приложение Homebank.kz АО «Народный Банк»;
— через сервис Kaspi.kz.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» на сегодняшний день продолжает осуществлять деятельность по электроснабжению населения Актау.

Контактные данные:
Адрес: 130000, Мангистауская область, г.Актау, 10 мкр., здание №1.
Контактный номер: +7 ( 7292) 30-90-33, +7 708 430 9033 , +7 771 545 6677.
№1 участок (адрес: 2 мкр., 71 дом, 4 кв.): для обращения потребителей мкр. № 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, «Рауан», Приморский, Приозерный, Приозерный 2, Приозерный 3.
Контактный номер: +7 (7292) 30-90-44, +7 708 430 9044.

№2 участок: для обращения потребителей мкр. № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, «Самал».
Контактный номер: +7 (7292) 30-90-42, +7 708 430 9042

№3 участок (адрес: 31Б мкр., 30 дом, нежилое помещение №6, вход со стороны Центральной дороги): для обращения потребителей мкр. № 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, «Коктем», Толкын -1, Толкын-2, Шыгыс-1, Шыгыс-2, Шыгыс-3.
Контактный номер: +7 (7292) 30-83-85 , +7 708 430 8385.

Сбытовой участок Мунайлинского района (адрес: Мунайлинский район, с.Мангистау, 14 квартал, 28 участок, здание «Гранд Ай», 2 этаж) для обращения потребителей Мунайлинского района:
Контактный номер: +7 (7292) 30-82-48, +7 (7292) 30-84-49, +7 708 430 8248, +7 708 430 8449.
Оплата услуг производится через:
- кассу в отделениях;
- (участки) филиалы ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», мобильное приложение;
- Kaspi.kz, в отделениях банка второго уровня, в отделениях АО «Казпочта», либо через систему платежных терминалов.

Напомним, сегодня, 20 мая, в рубрике «Народные новости» пользователь сайта опубликовал новость «Кому мы платим - «МАЭК» или таинственной компании ТОО «Омега 21».



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Комментарии ( 4 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 18:45
альянсы амеги вацапы...по нормальному можно объяснить- подаю постоянно показания на сайте РКЦ МАЭК, это ж никуда не денется? call
 
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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 18:33
Названия такие оригинальные...
 
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  • ЁмоЁ
  • kostya_aktau
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:31
Вот ещё одна "прокладка"... (((
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • makovka
  • kostya_aktau
 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:59
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» настолько отсталая организация, что не имеет даже сайта с данными для потребителя! lol
Негде посмотреть когда и какие данные по оплате услуг были, показания счётчиков. И вообще историю отношений потребителя с поставщиком услуг.
А счета от них разносят раз через два, на столько безответственные доставщики.
Видимо цифровизация услуг для них это дальний космос! rofl
Если бы Каспи банк их не интегрировал в свою систему, то вообще бы никто не знал за что и сколько надо платить! lol
 
 

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