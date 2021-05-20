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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:21

Просмотров: 494

Подачу горячей воды в Актау возобновили с 15 мая

Жители Актау пожаловались на отсутствие горячей воды. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что горячую воду в город подали еще 15 мая по тупиковой схеме циркуляции.

Фото из доступных источников
Жители нескольких микрорайонов города обратились в редакцию с жалобами на отсутствие горячей воды в их домах.

- В наших квартирах нет горячей воды с 11 мая. Обещали, что через пять дней подключат, но мы так и сидим без горячей воды. Это хорошо, у кого бойлеры стоят. А у кого нет? Что теперь с тазиками бегать каждый раз?, - жалуются жители Актау.

По данным ТОО «МАЭК-Казатомпром», подачу горячей воды в Актау возобновили с 15 мая.

- В настоящее время ограничений по подаче горячей воды от ТОО «МАЭК-Казатомпром» нет, - сообщили в пресс-службе предприятия.



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Комментарии ( 4 )

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diger (Посетители) Сегодня, 18:42
Что то долго горячую воду подают, с 15 числа она всё холодная..., видимо надо с труб изоляцию снять...
 
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  • makovka
  • GIBSON.SG
  • babe
  • ЁмоЁ
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:59
Уже много лет,с наступлением мая месяца закрываю в штробе вентиль горячей воды... До октября месяца... Ждать летом горячей воды от МаЭКА себе дороже... Там одни бездари льют мочу по всяким тупиковым схемам и ты~ры пы-ры

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • babe
  • makovka
  • diger
 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:45
в 15-62 нет горячей и наверное не будет теперь до подключения отопления, и так каждый год, почему ничего не делается, для обеспечения горячей водой, что так и будем постоянно от и до отопительного сидеть без горячей воды
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:24
Что значит по тупиковой схеме? Это означает что от горячей воды останется только название?
 
 

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