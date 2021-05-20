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Жители нескольких микрорайонов города обратились в редакцию с жалобами на отсутствие горячей воды в их домах.



- В наших квартирах нет горячей воды с 11 мая. Обещали, что через пять дней подключат, но мы так и сидим без горячей воды. Это хорошо, у кого бойлеры стоят. А у кого нет? Что теперь с тазиками бегать каждый раз?, - жалуются жители Актау.



По данным ТОО «МАЭК-Казатомпром», подачу горячей воды в Актау возобновили с 15 мая.



- В настоящее время ограничений по подаче горячей воды от ТОО «МАЭК-Казатомпром» нет, - сообщили в пресс-службе предприятия.