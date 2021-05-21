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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 553

Не дурь! Житель Актау снял на видео в палисаднике похожие на коноплю побеги

Побеги конопли, как считает житель Актау, он обнаружил в палисаднике возле 39 дома в 6 микрорайоне. Специалисты биологи посмотрели видео и дали своё заключение.

Кадр видео
В социальной сети появилось видео, на кадрах которого житель Актау рассказывает, что обнаружил в палисаднике возле 39 дома в 6 микрорайоне молодые побеги конопли.



В одной из школ города биологи прокомментировали видео.

- Мы посмотрели видео и уверенно можем заявить, что это растение однозначно не конопля. Оно больше похоже на дикий виноград, который очень часто можно встретить в нашем городе, растущий вдоль оград и заборов. Кусты конопли растут прямо, не изгибаясь, а тут явно плетущееся растение, – прокомментировали биологи.

Авторы: Лиана Рязанцева, Кая Снегова.



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Комментарии ( 1 )

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  • rastolkuy
  • ЁмоЁ
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:26

Это растение в народе называют девичий виноград или дикий виноград. В нижней части города его часто можно встретить. Это очень неприхотливое растение, оно нетребовательно к почве, что очень важно в данном случае, к поливу, солнечному свету, поэтому оно выдерживает нашу жару, а у кого посажено под балконами, дает не только эстетику, но и хорошую тень. Так что народ сажайте под своими окнами и лоджиями, делайте наш город красивым!
 
 

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