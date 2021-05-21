Не дурь! Житель Актау снял на видео в палисаднике похожие на коноплю побеги

В социальной сети появилось видео, на кадрах которого житель Актау рассказывает, что обнаружил в палисаднике возле 39 дома в 6 микрорайоне молодые побеги конопли.В одной из школ города биологи прокомментировали видео.- Мы посмотрели видео и уверенно можем заявить, что это растение однозначно не конопля. Оно больше похоже на дикий виноград, который очень часто можно встретить в нашем городе, растущий вдоль оград и заборов. Кусты конопли растут прямо, не изгибаясь, а тут явно плетущееся растение, – прокомментировали биологи.Авторы: Лиана Рязанцева, Кая Снегова.