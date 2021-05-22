Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
На территории Мангистауской области зарегистрировали 43 новых случая инфицирования коронавирусом.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе выздоровели 67 человек.
С начала пандемии на сегодня, 22 мая, в Мангистау коронавирусом заразились 6 679 человек.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе выздоровели 67 человек.
С начала пандемии на сегодня, 22 мая, в Мангистау коронавирусом заразились 6 679 человек.
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