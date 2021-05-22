Мангистауская область вернулась в «красную» зону

Мангистауская область перешла в «красную» зону по распространению COVID-19.Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 мая.Как сообщили в Комиссии, помимо Мангистау, в «красной» зоне сейчас находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.