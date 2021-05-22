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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:30

Просмотров: 3279

Мангистауская область вернулась в «красную» зону

По данным Межведомственной комиссии при правительстве, Мангистауская область вошла в «красную» зону по распространению коронавируса.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Мангистауская область перешла в «красную» зону по распространению COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 мая.

Как сообщили в Комиссии, помимо Мангистау, в «красной» зоне сейчас находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

Мангистауская область вернулась в «красную» зону



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Комментарии ( 4 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 12:13
Лучше бы развивали медицину! А не играли в светофор!
 
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  • Expert
  • Абвгд
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:01
Цитата: Ustas
Что то не видел ни в магазинах соблюдения мер, да и забегаловки работают "на полную".

Какие магазины и рыгальники?!...Когда эшелонами везут вирусных оралманов, и вряд ли они были проверены на ковид?.
Кличь ель баса перегоним по численности населения Москву в РК, а на карантин наплевать.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
-1
  • Fargo
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  • rastolkuy
  • Жанар
  • Expert
 Ustas (Посетители) Сегодня, 11:29
Что то не видел ни в магазинах соблюдения мер, да и забегаловки работают "на полную".

Будут жертвы.
 
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  • raven89
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 10:49
Игры в светофор продолжаются.
 
 

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