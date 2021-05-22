Дорогу от Умирзака до «Тёплого пляжа» закроют на ремонт

Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Мангистауской области

Дорога от посёлка Умирзак до «Тёплого пляжа» будет закрыта с 26 по 30 мая.- Автодорога будет недоступна в связи с проведением ремонтных работ. В качестве объездной дороги рекомендуется использовать старую трассу, которая проходит возле завода товарищества с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром», - сообщили в пресс-службе.Представители акимата принесли извинения за доставленные неудобства.