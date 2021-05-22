Дорогу от Умирзака до «Тёплого пляжа» закроют на ремонт

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Дорога от посёлка Умирзак до «Тёплого пляжа» будет закрыта с 26 по 30 мая.
- Автодорога будет недоступна в связи с проведением ремонтных работ. В качестве объездной дороги рекомендуется использовать старую трассу, которая проходит возле завода товарищества с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром», - сообщили в пресс-службе.
Представители акимата принесли извинения за доставленные неудобства.
- Автодорога будет недоступна в связи с проведением ремонтных работ. В качестве объездной дороги рекомендуется использовать старую трассу, которая проходит возле завода товарищества с ограниченной ответственностью «МАЭК-Казатомпром», - сообщили в пресс-службе.
Представители акимата принесли извинения за доставленные неудобства.
Иллюстрация предоставлена пресс-службой акима Мангистауской области